Ведущий Fox News Билл О’Рейли больше не будет работать на этом американском телеканале. Об этом сообщил конгломерат 21st Century Fox , в состав которого входит телеканал.



Билл О’Райли. Фото: Reuters

Как говорится в распространенном заявлении, «после тщательного и внимательного изучения обвинений» в отношении О’Рейли он сам и компания решили, что ведущий «не вернется на телеканал Fox News.

О’Рейли находится в отпуске, планировалось, что он вернется на работу в ближайший понедельник. Как отмечает New York Magazine , неизвестно, позволит ли Fox News ведущему появиться в эфире в последний раз, чтобы попрощаться со своими зрителями.

Билл О’Рейли прокомментировал прекращение своего сотрудничества с телеканалом. О’Рейли подчеркнул, что причиной его ухода стали голословные обвинения в его адрес. Говоря о своей карьере на Fox News, где он проработал более 20 лет, О’Рейли, в частности, заявил, что «невероятно горд тем, что создал и вел одну из самых успешных новостных передач в истории, которая на постоянной основе информировала и развлекала американцев и внесла значительный вклад в превращение Fox в доминирующую новостную телесеть» на американском телевидении.

«Невероятно досадно, что наши пути расходятся ввиду абсолютно необоснованных утверждений», — отметил О’Рейли, добавив, что такова участь многих из тех, кто живет «в центре внимания общественности», и пожелав команде Fox News всего наилучшего".

67-летний О’Рейли, являющийся одним из самых известных ведущих и аналитиков на Fox News, известен своими резкими и провокационными высказываниями. В частности, во время интервью с американским президентом Дональдом Трампом в феврале этого года, задавая один из вопросов о сотрудничестве США и РФ, он назвал главу российского государства Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле считают подобные слова недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы получить извинения . О’Рейли затем в своей передаче с сарказмом заметил, что, возможно, будет готов извиниться , но не ранее 2023 года.

Ранее также несколько женщин обвиняли О’Рейли в домогательствах. Скандал разразился после того, как газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ведущий выплатил $ 13 млн пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении. Пострадавшие, которые работали вместе с ведущим на Fox News или же участвовали в его программе, утверждали, что он предлагал им вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Как утверждала газета, часть суммы выплатил лично О’Рейли, а часть — телеканал.

Сам ведущий данную информацию отверг. В Fox News заявляли, что там «серьезно относятся к случаям непристойного поведения на работе», однако изначально встали на сторону О’Рейли.