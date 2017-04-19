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Кремль намерен провести поэтапную интеграцию Донбасса
20.04.2017 12:29 — Новости Мира | Tut.by
Кремль намерен провести поэтапную интеграцию Донбасса с Россией и таким образом «полностью отделить» Донецкую и Луганскую области от Украины. Об этом агентству
По их словам, в этом заключается «реальная стратегия» Путина в Украине. При этом у Путина нет никаких планов по «признанию или аннексии территорий», заявили источники.
Агентство подчеркивает, что российский лидер пользуется неопределенностью позиции США по Украине, что «хоронит надежды на европейское посредничество мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время». Москва постепенна и последовательна в своих действиях, указывает Bloomberg: использует экономическую блокаду со стороны украинских активистов в качестве политического прикрытия и выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин в разговоре с агентством отметил, что правительство страны сделало «следующий шаг к отделению Донбасса».
Слова депутата также подтвердил бывший сотрудник Кремля, который в настоящее время консультирует администрацию Владимира Путина по вопросам политики по Украине Алексей Чеснаков, а также высший правительственный чиновник на условиях анонимности.
По информации двух западных дипломатов, работающих в Москве, стратегия Путина включает в себя создание рычагов укрепления контроля Кремля над Донбассом на короткий срок. Чеснаков, комментируя это, подчеркнул, что ответные меры «всегда готовы». «Каждый раз, когда Украина дает нам повод на их осуществление», — сказал он.
Официально Россия не признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Однако в середине февраля Владимир Путин подписал указ о
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в середине марта опровергал наличие «писанных сценариев» интеграции ЛНР и ДНР в Россию. По словам представителя президента, по поводу судьбы республик в настоящее время «идут разные дискуссии».
«Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса, но каких-то писаных сценариев на этот счет нет, именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион», — заявил Песков.
Он также заверил, что Россия «была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина».
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У Кремля нет желания присоединять Донбасс к России или признавать его как государство.
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