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Кремль намерен провести поэтапную интеграцию Донбасса

20.04.2017 12:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Кремль намерен провести поэтапную интеграцию Донбасса с Россией и таким образом «полностью отделить» Донецкую и Луганскую области от Украины. Об этом агентству Bloomberg заявили три источника, близких к руководству в Москве.


Фото: Reuters

По их словам, в этом заключается «реальная стратегия» Путина в Украине. При этом у Путина нет никаких планов по «признанию или аннексии территорий», заявили источники.

Агентство подчеркивает, что российский лидер пользуется неопределенностью позиции США по Украине, что «хоронит надежды на европейское посредничество мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время». Москва постепенна и последовательна в своих действиях, указывает Bloomberg: использует экономическую блокаду со стороны украинских активистов в качестве политического прикрытия и выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин в разговоре с агентством отметил, что правительство страны сделало «следующий шаг к отделению Донбасса».​

Слова депутата также подтвердил бывший сотрудник Кремля, который в настоящее время консультирует администрацию Владимира Путина по вопросам политики по Украине Алексей Чеснаков, а также высший правительственный чиновник на условиях анонимности.

По информации двух западных дипломатов, работающих в Москве, стратегия Путина включает в себя создание рычагов укрепления контроля Кремля над Донбассом на короткий срок. Чеснаков, комментируя это, подчеркнул, что ответные меры «всегда готовы». «Каждый раз, когда Украина дает нам повод на их осуществление», — сказал он.

Официально Россия не признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Однако в середине февраля Владимир Путин подписал указ о признании документов, которые были выданы официальными органами республики, в том числе паспорта, свидетельства о браке и другие. Согласно распоряжению главы государства, документы принимаются Россией на время урегулирования конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в середине марта опровергал наличие «писанных сценариев» интеграции ЛНР и ДНР в Россию. По словам представителя президента, по поводу судьбы республик в настоящее время «идут разные дискуссии».

«Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса, но каких-то писаных сценариев на этот счет нет, именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион», — заявил Песков.

Он также заверил, что Россия «была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина».​

 
 
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У Кремля нет желания присоединять Донбасс к России или признавать его как государство.

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