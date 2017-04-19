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ФСБ установила личность заказчика теракта в Санкт-Петербурге

20.04.2017 13:08 — Новости Мира | Tut.by  
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ФСБ России установила личность заказчика теракта, который произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщил глава службы Александр Бортников, передают российские СМИ.


Фото: Reuters

«Практически установлен», — ответил Бортников на вопрос, установлен ли заказчик преступления, пишет ТАСС.

Подробности расследования глава ФСБ не рассказал, отметив лишь, что имя заказчика будет названо позже.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Тогда погибли 15 человек, более 50 получили ранения. Среди пострадавших — и гражданин Беларуси Юрий Шушкевич. Установлено, что теракт совершил смертник, который совершил самоподрыв в вагоне поезда, он также погиб. Террористом-смертником оказался этнический узбек, ранее проживавший в киргизском городе Ош Акбарджон Джалилов. 17 апреля ФСБ задержала одного из предполагаемых организаторов теракта.

 
 
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Подробности расследования глава ФСБ не рассказал, отметив лишь, что имя заказчика будет названо позже.

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