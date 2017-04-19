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ФСБ установила личность заказчика теракта в Санкт-Петербурге
20.04.2017 13:08 — Новости Мира | Tut.by
ФСБ России установила личность заказчика теракта, который произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщил глава службы Александр Бортников, передают российские СМИ.
«Практически установлен», — ответил Бортников на вопрос, установлен ли заказчик преступления, пишет
Подробности расследования глава ФСБ не рассказал,
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Подробности расследования глава ФСБ не рассказал, отметив лишь, что имя заказчика будет названо позже.
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