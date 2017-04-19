ФСБ России установила личность заказчика теракта, который произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщил глава службы Александр Бортников, передают российские СМИ.



Фото: Reuters

«Практически установлен», — ответил Бортников на вопрос, установлен ли заказчик преступления, пишет ТАСС .

Подробности расследования глава ФСБ не рассказал, отметив лишь, что имя заказчика будет названо позже.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Тогда погибли 15 человек, более 50 получили ранения. Среди пострадавших — и гражданин Беларуси Юрий Шушкевич . Установлено, что теракт совершил смертник, который совершил самоподрыв в вагоне поезда, он также погиб. Террористом-смертником оказался этнический узбек, ранее проживавший в киргизском городе Ош Акбарджон Джалилов . 17 апреля ФСБ задержала одного из предполагаемых организаторов теракта.