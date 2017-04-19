Британская полиция теперь сможет стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на мирных граждан, заявил один из ведущих экспертов государственной полиции по вооруженному полицейскому патрулированию.



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До этого британским полицейским было сказано не стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности, сказал главный советник Саймон Честерман.

Однако после терактов в Лондоне , Ницце и Берлине , в ходе которых нападавшие использовали автомобиль для наезда на прохожих, было решено изменить это негласное правило.

В марте Халид Масуд напал на полицейского, охранявшего британский парламент, и задавил на Вестминстерском мосту четверых прохожих, наехав на них на автомобиле.

«Застрелить водителя»

Одна из самых больших трудностей для полицейских в такой ситуации, как объяснил Честерман, заключается в риске того, что пули при стрельбе могут рикошетом отлететь от стекла.

«В последнее время мы наблюдали разные ужасные тактики [нападений] с вовлечением автомобилей и грузовиков», — сказал Саймон Честерман.

«Ранее наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя», — продолжил он.

«Но если машина изначально используется как оружие нападения, не так уж и много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик. Например, можно выехать на другой машине ей навстречу, но это не сможет предотвратить наезд. Единственный вариант — застрелить водителя», — подытожил Саймон Честерман.

Смена тактики

Он также сообщил, что, согласно пересмотренным после недавних терактов правилам поведения, тактика вооруженных полицейских станет куда более агрессивной.

Вместо приказа «обнаружить, окружить и нейтрализовать» вооруженные полицейские теперь должны будут следовать приказу «обнаружить и оказать противодействие».

По словам Честермана, число вооруженных полицейских, задействованных в Англии и Уэльсе, будет увеличено примерно на полторы тысячи человек и достигнет 10 500 к следующему году.

Честерман отметил, что возможности вооруженной полиции феноменально отличаются от того, что было в предыдущие годы. Это произошло благодаря правительственным инвестициям в подбор кадров и обучение.

При этом он предупредил, что критика в адрес действий полиции, раздающаяся после серьезных инцидентов, подобных недавнему нападению у Вестминстера, может отбить у людей желание наниматься на работу или оставаться в полиции.