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Порошенко: На Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт

20.04.2017 15:10 — Новости Мира | Tut.by  
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На Донбассе идет «настоящая горячая война», а не «замороженный конфликт», считает президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба президента.


Фото: www.president.gov.ua

«Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это — горячая российская агрессия против моей страны», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 — ранены. Он утверждает, что на территории Донбасса находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

«Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война. Это реальная агрессия», — подчеркнул президент.

Петр Порошенко считает, что давление на Россию должно быть продлено. «Санкции — механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену из-за санкций», — отметил украинский президент.

По мнению Порошенко, Россия ведет «гибридную войну» против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственных движений для дестабилизации внутренней ситуации. «Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению и провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны», — отметил Порошенко.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится уже около трех лет. Украина обвиняет Россию в участии в конфликте и поддержке сепаратистов самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Москва каждый раз опровергает данную информацию.

 
 
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"Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - подчеркнул...

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