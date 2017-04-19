Боец чеченского батальона МВД «Север» Заур Дадаев, которого обвиняют в непосредственном исполнении убийства политика Бориса Немцова, рассказал на суде, как записывались его признательные показания.



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По словам Дадаева, запись, сделанную 8 марта 2015 года (через неделю после убийства), пришлось переснимать «три-четыре раза». Проблемы возникли из-за того, что Дадаев не смог запомнить слова следователя Игоря Краснова, который вел допрос.

Дадаев в очередной раз подчеркнул, что давал те показания, которые ему надиктовывал Краснов. Ранее обвиняемый неоднократно заявлял, что отказывается от признаний, сделанных сразу после задержания.

Запись допроса Дадаева была опубликована «Коммерсантом» 18 апреля — накануне ее рассмотрения в качестве доказательства на процессе в Московском окружном военном суде. На видео Дадаев объясняет, что решил убить Немцова из-за высказываний политика в поддержку французской газеты Charlie Hebdo, которая опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда.

На суде Дадаев заявил , что вообще не знал Немцова, более того — путал его с политиком Борисом Березовским. Дадаев рассказал, что в день убийства все время сидел дома, так как болел.

«Новая газета» также опубликовала запись допроса другого обвиняемого по делу об убийстве Анзора Губашева. На видео тот рассказывает, как планировалось убийство Немцова.