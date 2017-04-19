|
Заур Дадаев: признание в убийстве Немцова записывали несколько раз - я не мог запомнить слова следователя
20.04.2017 15:47 — Новости Мира | Tut.by
Боец чеченского батальона МВД «Север» Заур Дадаев, которого обвиняют в непосредственном исполнении убийства политика Бориса Немцова, рассказал на суде, как записывались его признательные показания.
По словам Дадаева, запись, сделанную 8 марта 2015 года (через неделю после убийства), пришлось переснимать «три-четыре раза». Проблемы возникли из-за того, что Дадаев не смог запомнить слова следователя Игоря Краснова, который вел допрос.
Дадаев в очередной раз подчеркнул, что давал те показания, которые ему надиктовывал Краснов. Ранее обвиняемый неоднократно заявлял, что отказывается от признаний, сделанных сразу после задержания.
Запись допроса Дадаева
На суде
«Новая газета» также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заур Дадаев: признание в убийстве Немцова записывали несколько раз - я не мог запомнить слова следователя
Проблемы возникли из-за того, что Дадаев не смог запомнить слова следователя Игоря Краснова, который вел допрос.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии