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СМИ назвали суммы вознаграждений полицейским за убийство наркодилеров на Филиппинах

20.04.2017 15:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Около 200 долларов получают филиппинские полицейские за убийство людей, пристрастившихся к алкоголю, а также насильников, мошенников, карманников и членов уличных банд. Об этом говорится в 26-страничном докладе отставного сотрудника полицейской разведки, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Согласно документу, устранение наркомана или мелкого дилера стоит около 400 долларов, за оптовика дают до 20 тысяч долларов, а те стражи порядка, которым посчастливится ликвидировать наркобарона, могут рассчитывать на вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Агентству удалось побеседовать с автором доклада, а также с действующим сотрудником полиции. На условиях анонимности последний рассказал, что сотрудники правоохранительных органов участвуют в расправах не только из-за денег, но и из-за страха попасть в списки подозреваемых в причастности к наркобизнесу. Эти списки, по его словам, составляются полицией и чиновниками.

Reuters отмечает, что значительная часть содержащейся в документе информации дополняет и расширяет данные независимых наблюдателей за соблюдением прав человека, а также выводы исследований Reuters, касающихся войны с организованной преступностью, которую ведут власти Филиппин.

По данным агентства, около девяти тысяч наркоманов и распространителей запрещенных веществ были убиты на Филиппинах во «внесудебных расправах» с лета 2016 года, когда Родриго Дутерте занял пост президента.

30 января 2017 года участие полиции в операциях по борьбе с наркобизнесом было временно приостановлено после того, как сам Дутерте объявил, что 40 процентов полицейских коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговцев». Глава полиции Филиппин Роналд дела Роса после этого пообещал в течение месяца очистить ряды своих подчиненных от «оборотней» и «мерзавцев». В конце февраля он сообщил, что с отстранением полиции от участия в антинаркотических операциях на улицы городов вернулись торговцы запрещенными веществами. После этого президент страны разрешил полиции вернуться к борьбе с наркоторговлей.

Осенью 2016 года Дутерте публично пообещал стать Адольфом Гитлером для тех, кто распространяет и употребляет наркотики в его стране. После этого СМИ неоднократно сообщали об «эскадронах смерти», участники которых без суда убивают людей по подозрению в распространении или употреблении наркотиков.

 
 
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Устранение наркомана или мелкого дилера стоит около 400 долларов, за оптовика дают до 20 тысяч долларов.

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