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Следствие установило кто финансировал теракт в петербургском метро
20.04.2017 19:04 — Новости Мира | Tut.by
Деньги для подготовки теракта в петербургском метро предполагаемый соучастник преступления Акрам Азимов получил от активного участника международной террористической организации на территории Турции. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает
Как сообщила судья Елена Ленская, следствие установило, что Азимов передал полученные от террористов средства смертнику Акбаржону Джалилову, с которым он контактировал. Также подследственный занимался фальсификацией документов для своих сообщников, чтобы у них не возникало проблем при передвижении по территории России.
Название террористической группировки, спонсировавшей преступную деятельность, в суде не уточнялось.
Ранее в тот же день Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова, решением Басманного суда был взят под стражу до 3 июня. Ему вменяется терроризм и незаконный оборот оружия.
Акрам 1988 года рождения
3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»
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Название террористической группировки, спонсировавшей преступную деятельность, в суде не уточнялось.
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