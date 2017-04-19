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Следствие установило кто финансировал теракт в петербургском метро

20.04.2017 19:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Деньги для подготовки теракта в петербургском метро предполагаемый соучастник преступления Акрам Азимов получил от активного участника международной террористической организации на территории Турции. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РИА «Новости» из Басманного суда.

Как сообщила судья Елена Ленская, следствие установило, что Азимов передал полученные от террористов средства смертнику Акбаржону Джалилову, с которым он контактировал. Также подследственный занимался фальсификацией документов для своих сообщников, чтобы у них не возникало проблем при передвижении по территории России.

Название террористической группировки, спонсировавшей преступную деятельность, в суде не уточнялось.

Ранее в тот же день Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра Азимова, решением Басманного суда был взят под стражу до 3 июня. Ему вменяется терроризм и незаконный оборот оружия.

Акрам 1988 года рождения был задержан на территории Новой Москвы. ФСБ установила, что он оказывал «пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций».

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек и совершивший теракт смертник.

 
 
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Название террористической группировки, спонсировавшей преступную деятельность, в суде не уточнялось.

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