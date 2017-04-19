Президент России Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Полный список опубликован на сайте издания.

Российский президент оказался в разделе «Лидеры». Вместе с Путиным в эту категорию влиятельных людей попали президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

О каждом участнике списка написана отдельная колонка. Автором колонки про российского президента стал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Столкнувшись с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президенту Владимиру Путину удалось стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение», — пишет Горбачев. Он также указал на необходимость изменения системы правления в России и выразил убежденность, что России удастся добиться успеха «только путем демократии».

В списке 100 самых влиятельных людей также оказались дочь американского президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер (категория «Новаторы»), глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джаннет Йеллен (категория «Титаны»), Папа Римский Франциск (категория «Лидеры») и другие.