В Сирии 18 апреля погиб российский майор Сергей Бордов, служивший в морской пехоте. Об этом, как пишет Meduza , сообщает Reuters со ссылкой на его бывшего сослуживца Вячеслава Павлюченко.

«Накрыло их минометным огнем. Погибли двое наших, российских, и двое сирийских военных», — рассказал он. Имя второго погибшего россиянина Павлюченко неизвестно.

В каком районе Сирии Бордов попал под обстрел и кто открыл по нему огонь, не сообщается.

Источник, близкий к российскому флоту, сообщил, что военнослужащий будет похоронен в Симферополе 22 апреля.

Сообщение о гибели Бордова также появилось в сообществе 810-й отдельной бригады морской пехоты «ВКонтакте». В записи он назван бывшим командиром разведывательно-десантной роты.

Между тем в Министерстве обороны России подтвердили только гибель Бордова, сообщает ТАСС .

«В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник, майор Сергей Бордов. Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск», — сказали в ведомстве.

Там также добавили, что «распространяемые британским агентством Reuters слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией, не соответствующей действительности».

В министерстве сообщили, что Сергей Бордов представлен к госнаграде.

Россия проводит спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. Минобороны, по состоянию на 20 апреля, признало гибель в Сирии 30 российских военных.