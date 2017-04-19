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В КНДР пригрозили превратить США в пепел превентивным ударом

20.04.2017 21:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Официальная газета трудовой партии КНДР «Нодон Синмун» пригрозила США возможностью нанесения «супермощного превентивного удара» на фоне слов госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США ищут способ усилить давление на КНДР, чтобы заставить ее свернуть ядерную программу.

«Если мы нанесем наш супермощный превентивный удар, он полностью и немедленно уничтожит не только американские империалистские силы, вторгнувшиеся в Южную Корею, и окружающую территорию, но и материковую часть США, стерев ее в пепел», — приводит Reuters выдержку из материала газеты.

Госсекретерь США Рекс Тиллерсон в среду, 19 апреля, заявил, что Штаты среди способов давления на КНДР рассматривают возможность возвращения страны в список спонсоров терроризма. При этом, по словам Тиллерсона, рассматриваются и другие меры, «с помощью которых мы сможем заставить режим в Пхеньяне сотрудничать с нами». КНДР находилась в списке стран — спонсоров терроризма, составленном Государственным департаментом США, с 1988 года по 2008 год.

Ранее в Генштабе КНДР заявили, что готовы нанести превентивный удар по США и Южной Кореи в случае провокаций со стороны Вашингтона. Возможными целями в Генштабе назвали американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденции президента в Сеуле.

На вооружении КНДР состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-13», баллистические ракеты средней дальности типа «Нодон» (от десяти до 90 и более единиц) и некоторые другие малой дальности. Ранее Северная Корея представила ракету подводного пуска «Пуккыксон-2», радиус действия которой около 2 тыс. км.

В то же время государственное телевидение КНДР в честь дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена показывало постановочные кадры «симуляции ракетных ударов» по США.

 
 
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"Если мы нанесем наш супермощный превентивный удар, он полностью и немедленно уничтожит не только американские империалистские силы, вторгнувшиеся в Южную Корею,...

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