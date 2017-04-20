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Совбез ООН готов ввести новые санкции против КНДР
21.04.2017 07:02 — Новости Мира | Tut.by
Совет Безопасности ООН резко осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи. В заявлении, принятом в четверг, 20 апреля, действия КНДР названы дестабилизирующими и провокационными. Члены Совбеза требуют от Пхеньяна немедленно прекратить нарушение соответствующих резолюций.
В заявлении также говорится, что Совбез продолжит наблюдать за развитием ситуации и примет дальнейшие меры, в том числе и новые санкции в отношении КНДР.
Ситуация вокруг Северной Кореи в последний месяц
Вашингтон ранее заявлял, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучит «военные варианты» развития событий. После этого США направили авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.
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Совет Безопасности ООН осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи и потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить эскалацию обстановки в регионе.
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