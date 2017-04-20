Процедура выхода Великобритании из Евросоюза может быть отменена в случае, если на досрочных парламентских выборах жители королевства выберут новое правительство, оспорив тем самым утверждение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что «после» предусматривающей выход из ЕС ст. 50 Лиссабонского договора «нет пути назад». Об этом в интервью газете The Guardian рассказал президент Европарламента Антонио Таяни.



По его словам, в таком случае при отмене Brexit «даже не требуется судебное разбирательство». «Если Великобритания после выборов хочет отозвать [ст. 50], то процедура очень ясна», — добавил Таяни, отметив, что «был бы очень рад, если бы Великобритания пожелала остаться».



Также политик пригрозил наложить вето на любую сделку по Brexit, если она не будет гарантировать в полном объеме существование в Великобритании прав граждан ЕС. Это, как пояснил глава Европарламента, всегда будет попадать под юрисдикцию Европейского суда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Европарламента рассказал о возможной отмене Brexit Процедура выхода Великобритании из Евросоюза может быть отменена в случае, если на досрочных парламентских выборах жители королевства выберут новое...