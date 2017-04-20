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Глава Европарламента рассказал о возможной отмене Brexit
21.04.2017 07:23 — Новости Мира | Tut.by
Процедура выхода Великобритании из Евросоюза может быть отменена в случае, если на досрочных парламентских выборах жители королевства выберут новое правительство, оспорив тем самым утверждение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что «после» предусматривающей выход из ЕС ст. 50 Лиссабонского договора «нет пути назад». Об этом в интервью газете The Guardian
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Процедура выхода Великобритании из Евросоюза может быть отменена в случае, если на досрочных парламентских выборах жители королевства выберут новое...
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