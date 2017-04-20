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Власти США нашли повод предъявить обвинение основателю WikiLeaks
21.04.2017 08:27 — Новости Мира | Tut.by
Американская прокуратура готовит обвинение в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и других сотрудников сайта. Согласие на это дало Министерство юстиции США.
Как сообщает газета
По данным издания черновой вариант документа, подготовленного прокуратурой, содержит обвинения сотрудников WikiLeaks в краже государственной собственности и нарушении закона о шпионаже. Однако пока в бумаге не говорится о том, кто конкретно понесет за это ответственность.
По данным
Помимо этого глава ЦРУ Майк Помпео на минувшей неделе подчеркнул, что в случае с Ассанжем не нужно говорить о свободе слова, зафиксированной в первой поправке к Конституции США, поскольку основатель WikiLeaks не является гражданином Соединенных Штатов.
Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил, что пока Министерство юстиции не обсуждало с ним нынешний статус расследования, хотя юрист посылал соответствующие запросы.
Сам глава Wikileaks по-прежнему находится на территории эквадорского посольства в Лондоне.
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Черновой вариант документа, подготовленного прокуратурой, содержит обвинения сотрудников WikiLeaks в краже государственной собственности и нарушении закона о...
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