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Власти США нашли повод предъявить обвинение основателю WikiLeaks

21.04.2017 08:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Американская прокуратура готовит обвинение в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и других сотрудников сайта. Согласие на это дало Министерство юстиции США.


Джулиан Ассанж. Фото: Reuters

Как сообщает газета The Washington Post, при Бараке Обаме прокуратура не знала, как подступиться к WikiLeaks, поскольку публикацией секретных документов, занимался не только этот сайт, но и различные американские издания. Однако после прихода в Белый дом новой администрации Министерство юстиции дало понять прокуратуре, что она может по-новому взглянуть на дело Ассанжа.

По данным издания черновой вариант документа, подготовленного прокуратурой, содержит обвинения сотрудников WikiLeaks в краже государственной собственности и нарушении закона о шпионаже. Однако пока в бумаге не говорится о том, кто конкретно понесет за это ответственность.

По данным CNN, поводом для активизации следствия стала информация о том, что WikiLeaks активно помогала Эдварду Сноудену предать огласке большое количество засекреченных документов Агентства национальной безопасности. В этом случае речь идет не просто о публикации данных, а об участии в их краже.

Помимо этого глава ЦРУ Майк Помпео на минувшей неделе подчеркнул, что в случае с Ассанжем не нужно говорить о свободе слова, зафиксированной в первой поправке к Конституции США, поскольку основатель WikiLeaks не является гражданином Соединенных Штатов.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил, что пока Министерство юстиции не обсуждало с ним нынешний статус расследования, хотя юрист посылал соответствующие запросы.

Сам глава Wikileaks по-прежнему находится на территории эквадорского посольства в Лондоне.

 
 
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Черновой вариант документа, подготовленного прокуратурой, содержит обвинения сотрудников WikiLeaks в краже государственной собственности и нарушении закона о...

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