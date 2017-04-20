Накануне вечером в центре Парижа произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из автомата.

Как сообщается, в результате инцидента был убит один полицейский, двое получили ранения, легкие травмы получила прохожая. По словам очевидцев, преступник вышел из машины, достал автомат и открыл стрельбу по машине, в которой находился сотрудник полиции. Убив его, преступник бросился бежать, но на его пути попались еще два сотрудника полиции. Он открыл огонь и по ним, однако ответными выстрелами был убит.

Ночью полиция перекрыла Елисейские поля, также были закрыты центральные станции метро, над городом летал вертолет. Позднее перед нацией выступил президент Франсуа Олланд, который сообщил, что нападение на полицейских носило террористический характер.

Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В сообщении ИГ говорится, что теракт на Елисейских полях осуществил «Абу Юсеф-бельгиец».

BFMTV сообщает, что преступник был гражданином Франции и находился под наблюдением спецслужб: он писал в одном из мессенджеров о намерении напасть на полицейских.