Одна из пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга умерла. Женщина, имя которой не называется, скончалась в одной из больниц города. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.



Фото: Reuters

Известно, что погибшей было 57 лет, имя вице-губернатор не указала. После теракта женщина была в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом число жертв теракта, который произошел 3 апреля этого года в метро Санкт-Петербурга, достигло 16 человек, включая террориста-смертника.