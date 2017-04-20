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Последствия теракта в метро Санкт-Петербурга: число жертв достигло 16 человек
21.04.2017 10:47 — Новости Мира | Tut.by
Одна из пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга умерла. Женщина, имя которой не называется, скончалась в одной из больниц города. Об этом
Известно, что погибшей было 57 лет, имя вице-губернатор не указала. После теракта женщина была в крайне тяжелом состоянии.
Таким образом число жертв теракта, который произошел 3 апреля этого года в метро Санкт-Петербурга, достигло 16 человек, включая террориста-смертника.
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Известно, что погибшей было 57 лет, имя вице-губернатор не указала. После теракта женщина была в крайне тяжелом состоянии.
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