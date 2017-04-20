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Предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
21.04.2017 19:57 — Новости Мира | Tut.by
Решение о приеме в гражданство РФ уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта в метро Петербурга, отменено. Об этом объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что отец Акбаржона Джалилова Акрам предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в июне 2009 года.
Решение о принятии Акрама Джалилова в гражданство РФ было отменено, что, как пояснила Волк, повлекло за собой и отмену решения о предоставлении гражданства его сыну.
3 апреля 22-летний Джалилов, по версии следствия,
12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что террористов будут лишать гражданства РФ. «Мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал Путин, отметив, что Конституция РФ не предусматривает возможности лишения гражданства.
18 апреля в Госдуму был внесен законопроект о лишении гражданства террористов. Спустя два дня проект был отозван из Госдумы для доработки. 21 апреля в нижнюю палату был внесен новый вариант этого документа. Соавторами законопроекта, в числе прочих, стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских партий Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что отец Акбаржона Джалилова Акрам предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о...
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