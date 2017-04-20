Решение о приеме в гражданство РФ уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта в метро Петербурга, отменено. Об этом объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что отец Акбаржона Джалилова Акрам предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в июне 2009 года.

Решение о принятии Акрама Джалилова в гражданство РФ было отменено, что, как пояснила Волк, повлекло за собой и отмену решения о предоставлении гражданства его сыну.

Акбаржон Джалилов , родившийся в киргизском городе Ош, получил гражданство РФ в 2011 году. Основанием для получения гражданства, как сообщалось, стало заявление отца Джалилова, который к тому моменту около 10 лет жил и работал в России и был гражданином РФ.

3 апреля 22-летний Джалилов, по версии следствия, взорвал бомбу в вагоне поезда в метро Санкт-Петербурга. Погибли 15 человек, не считая смертника. Еще одну бомбу, которую удалось обезвредить, Джалилов, по данным СК, оставил на другой станции метро.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что террористов будут лишать гражданства РФ. «Мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал Путин, отметив, что Конституция РФ не предусматривает возможности лишения гражданства.

18 апреля в Госдуму был внесен законопроект о лишении гражданства террористов. Спустя два дня проект был отозван из Госдумы для доработки. 21 апреля в нижнюю палату был внесен новый вариант этого документа. Соавторами законопроекта, в числе прочих, стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских партий Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).