﻿ Рядом с телом убитого в Париже террориста нашли записку с присягой на верность ИГ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рядом с телом убитого в Париже террориста нашли записку с присягой на верность ИГ

21.04.2017 21:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Записка с присягой на верность террористической группировке «Исламское государство» была обнаружена рядом с телом ликвидированного в Париже террориста. Это подтвердил прокурор французской столицы Франсуа Моленс.

«По всей видимости, он выронил записку, когда по нему был открыт огонь», — пояснил прокурор.

Моленс также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что преступник был известен правоохранительным органам. «Он был осужден по ряду уголовных дел, в том числе за нападение на сотрудника полиции в 2001 году. Однако ничто не указывало на его радикализацию во время его заключения в тюрьме, поэтому он не был под контролем спецслужб», — отметил прокурор Парижа.

Накануне 39-летний уроженец департамента Сена-и-Марна арабского происхождения открыл прицельный огонь по сотрудникам полиции на Елисейских полях в Париже. Один полицейский был убит, еще двое получили ранения. Также легко была ранена туристка из ФРГ. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Сразу после происшествия ответственность за произошедшее взяла на себя группировка ИГ.

Нападение в Париже произошло за два дня до первого тура президентских выборов во Франции — голосование намечено на воскресенье, 23 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это подтвердил прокурор французской столицы Франсуа Моленс.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
EС хочет обязать Лондон платить и после Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика