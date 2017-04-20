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Рядом с телом убитого в Париже террориста нашли записку с присягой на верность ИГ
21.04.2017 21:31 — Новости Мира | Tut.by
Записка с присягой на верность террористической группировке «Исламское государство» была обнаружена рядом с телом ликвидированного в Париже террориста. Это подтвердил прокурор французской столицы Франсуа Моленс.
«По всей видимости, он выронил записку, когда по нему был открыт огонь», — пояснил прокурор.
Моленс также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что преступник был известен правоохранительным органам. «Он был осужден по ряду уголовных дел, в том числе за нападение на сотрудника полиции в 2001 году. Однако ничто не указывало на его радикализацию во время его заключения в тюрьме, поэтому он не был под контролем спецслужб», — отметил прокурор Парижа.
Накануне 39-летний уроженец департамента Сена-и-Марна арабского происхождения
Сразу после происшествия ответственность за произошедшее взяла на себя группировка ИГ.
Нападение в Париже произошло за два дня до первого тура президентских выборов во Франции — голосование намечено на воскресенье, 23 апреля.
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Это подтвердил прокурор французской столицы Франсуа Моленс.
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