Записка с присягой на верность террористической группировке «Исламское государство» была обнаружена рядом с телом ликвидированного в Париже террориста. Это подтвердил прокурор французской столицы Франсуа Моленс.

«По всей видимости, он выронил записку, когда по нему был открыт огонь», — пояснил прокурор.

Моленс также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что преступник был известен правоохранительным органам. «Он был осужден по ряду уголовных дел, в том числе за нападение на сотрудника полиции в 2001 году. Однако ничто не указывало на его радикализацию во время его заключения в тюрьме, поэтому он не был под контролем спецслужб», — отметил прокурор Парижа.

Накануне 39-летний уроженец департамента Сена-и-Марна арабского происхождения открыл прицельный огонь по сотрудникам полиции на Елисейских полях в Париже. Один полицейский был убит, еще двое получили ранения. Также легко была ранена туристка из ФРГ. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Сразу после происшествия ответственность за произошедшее взяла на себя группировка ИГ.

Нападение в Париже произошло за два дня до первого тура президентских выборов во Франции — голосование намечено на воскресенье, 23 апреля.