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Военные США в Сирии уничтожили соратника главаря ИГ
21.04.2017 22:48 — Новости Мира | Tut.by
Американские военные во время проведения наземной операции на территории Сирии уничтожили Абдурахмона Узбеки — близкого соратника главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Центрального командования (CENTCOM) американских ВС полковник Военно-воздушных сил Джон Томас.
«Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотели заявить об этом», — сказал он.
Предполагается, что этот исламист, вероятно, выходец из Узбекистана, имел отношение
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"Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотели заявить об этом", - заявили в пресс-службе американских ВС.
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