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Атака в центре Парижа: прокуратура назвала имя нападавшего
22.04.2017 00:02 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженного мужчину, открывшего накануне огонь по полицейским в центре Парижа, звали Карим Шерфи, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
По словам прокурора, следователи пока не обнаружили никаких связей Шерфи с радикальными исламистскими организациями.
При этом, согласно данным полиции, у Шерфи было четыре судимости.
Моленс также подтвердил, что рядом с телом нападавшего
20 апреля вооруженный мужчина
Вскоре после инцидента ИГ заявила, что нападение в Париже совершил один из ее боевиков.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Елисейские поля давно считались одной из главных мишеней для нападений, поскольку это одна из самых популярных улиц Парижа — каждый вечер ее заполняют тысячи туристов.
Нападение произошло в преддверии президентских выборов во Франции, которые состоятся 23 апреля.
Ранее в пятницу премьер-министр страны Бернар Казнёв обвинил кадидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен в «циничном использовании» нападения в своих политических целях.
После нападения Ле Пен пообещала выслать из страны всех исламистов-радикалов, а Фийон заявил о борьбе с «исламистским тоталитаризмом».
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По словам прокурора, следователи пока не обнаружили никаких связей Шерфи с радикальными исламистскими организациями.
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