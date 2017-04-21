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Атака в центре Парижа: прокуратура назвала имя нападавшего

22.04.2017 00:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженного мужчину, открывшего накануне огонь по полицейским в центре Парижа, звали Карим Шерфи, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.


Фото: Reuters

По словам прокурора, следователи пока не обнаружили никаких связей Шерфи с радикальными исламистскими организациями.

При этом, согласно данным полиции, у Шерфи было четыре судимости.

Моленс также подтвердил, что рядом с телом нападавшего была найдена записка с упоминанием экстремистской группировки «Исламское государство».

20 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения. Полиция застрелила нападавшего.

Вскоре после инцидента ИГ заявила, что нападение в Париже совершил один из ее боевиков.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Елисейские поля давно считались одной из главных мишеней для нападений, поскольку это одна из самых популярных улиц Парижа — каждый вечер ее заполняют тысячи туристов.

Нападение произошло в преддверии президентских выборов во Франции, которые состоятся 23 апреля.

Ранее в пятницу премьер-министр страны Бернар Казнёв обвинил кадидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен в «циничном использовании» нападения в своих политических целях.

После нападения Ле Пен пообещала выслать из страны всех исламистов-радикалов, а Фийон заявил о борьбе с «исламистским тоталитаризмом».

 
 
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По словам прокурора, следователи пока не обнаружили никаких связей Шерфи с радикальными исламистскими организациями.

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