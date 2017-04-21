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Жертвами беспорядков в Каракасе стали 12 человек
22.04.2017 09:13 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 12 человек погибли и еще шестеро были ранены в ходе беспорядков, которые произошли в столице Венесуэлы Каракасе в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает агентство
По его информации, большая часть из них была убита ударом тока при попытке ограбить булочную. Как сообщает агентство
Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
На этом фоне в Венесуэле с начала месяца проходят масштабные акции протеста, организуемые оппозицией, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.
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Большинство из них были убиты при попытке ограбить булочную.
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