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CNN узнал о новых выводах разведки по "вмешательству России" в выборы США
22.04.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. К такому выводу склоняются агенты ФБР, занимающиеся расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, сообщает
Однако американская разведка предполагает, что Россия пыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи в общении с людьми из окружения Трампа, подчеркивают собеседники.
При этом источники отмечают, что Пейдж был не единственный из советников Трампа, кто, как считают американская и европейская разведки, общался как с официальными лицами России, так и с другими русскими во время президентской кампании.
Объем этих контактов и их частота как раз и вызвали повышенный интерес у разведки США, добавляет телеканал. В частности, как отмечают собеседники телеканала, речь Пейджа с критикой политики США в отношении России в июле 2016 года в Российской экономической школе (РЭШ) привлекла внимание ФБР и вызвала опасения, что он мог быть скомпрометирован российской разведкой.
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Российские агенты могли использовать советников Дональда Трампа, чтобы внедриться в его кампанию, считают в ФБР.
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