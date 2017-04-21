Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. К такому выводу склоняются агенты ФБР, занимающиеся расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.



Сообщается, что вывод был сделал на основе собранных летом прошлого года данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с русскими. В частности, американская разведка считает, что Россия пыталась проникнуть в кампанию кандидата-республиканца через Картера Пейджа, который на тот момент занимал должность советника Трампа.



При этом собеседники затрудняются сказать, знал ли Пейдж, что русские его, возможно, использовали, или экс-советник неосознанно общался с российскими агентами.



Сам Пейдж отверг подозрения в том, что когда-либо собирал данные для России. Он подчеркнул, что, напротив, помогал разведывательному сообществу США. «Любой русский человек может обмениваться информацией с российским правительством, так и я обменивался в прошлом с ЦРУ, ФБР и другими правительственными учреждениям», отметил он.

Однако американская разведка предполагает, что Россия пыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи в общении с людьми из окружения Трампа, подчеркивают собеседники.



При этом источники отмечают, что Пейдж был не единственный из советников Трампа, кто, как считают американская и европейская разведки, общался как с официальными лицами России, так и с другими русскими во время президентской кампании.



Объем этих контактов и их частота как раз и вызвали повышенный интерес у разведки США, добавляет телеканал. В частности, как отмечают собеседники телеканала, речь Пейджа с критикой политики США в отношении России в июле 2016 года в Российской экономической школе (РЭШ) привлекла внимание ФБР и вызвала опасения, что он мог быть скомпрометирован российской разведкой.