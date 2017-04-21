По меньшей мере 140 военнослужащих погибли в результате нападения участников группировки «Талибан» на военную базу в Афганистане. Об этом Reuters рассказал один из чиновников города Мазари-Шариф, в котором произошла атака.



Фото: Reuters

Нападение, как отмечает агентство, принесло наибольшее количество жертв из всех атак на военные базы Афганистана за последнее время.​ ​При этом другие официальные лица, по данным Reuters, уже заявили, что, вероятно, количество погибших после инцидента будет увеличиваться.

Нападение на военную базу в городе Мазари-Шариф произошло 21 апреля. В этот день несколько талибов, переодетых в военную форму, ворвались на машинах на территорию базы и напали на ужинавших в столовой афганских солдатов.​ Также атаке подверглись военные, покидавшие мечеть после пятничной молитвы. Талибы, согласно официальным данным, использовали в том числе гранаты и винтовки.

В Минобороны США затем сообщили, что в результате нападения погибли более 50 человек. Также известно, что ответным огнем афганские солдаты ликвидировали нескольких атаковавших боевиков.

Позже, 22 апреля, представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что нападение в Афганистане стало «возмездием за недавнее убийство высокопоставленных лидеров талибов на севере Афганистана».

Своих представителей на место инцидента, как замечает со ссылкой на собственные источники Reuters, уже направила военная коалиция под руководством НАТО. Эти люди, по данным собеседников агентства, займутся обучением афганских военных, а также будут оказывать им помощь.