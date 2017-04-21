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Мрачный Путин, улыбчивый Блэр. Экс-президент США Джордж Буш-младший представил серию портретов

22.04.2017 09:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Свою первую официальную серию картин Джордж Буш-младший посвятил видным фигурам мировой политики. Он изобразил Хамида Карзая, Тони Блэра, а также своего отца Джорджа Буша. По словам автора полотен, он изобразил сильных мира сего такими, какими видел их, будучи американским президентом. Например, Владимир Путин мрачен и недружелюбен.


Выставка «Портреты мужества: дань главнокомандующего Америке» в президентском центре Джорджа Буша в Далласе, Техас. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Экспозиция выставки «Портреты мужества: дань главнокомандующего Америке». Фото: © flickr.com, The Bush Center

Президент России Владимир Путин (2000−2008, 2012-…) смотрит с картины Буша мрачным взглядом. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Разумеется, в галерее глав государств есть и прежние союзники Америки в войнах в Афганистане и Ираке, например, британский премьер-министр Тони Блэр (Tony Blair, 1997−2007). Фото: © flickr.com, The Bush Center

Президент Афганистана Хамид Карзай (Hamid Karzai, 2001−2014) должен был стать гарантом мира и демократии в расколотом государстве. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф (Ellen Johnson Sirleaf, 2006-…) Буш называл одаренной и дальновидной женщиной. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Буш написал и портрет отца, Джорджа Буша-старшего, который был президентом США с 1989 по 1993 годы. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Есть в галерее и автопортрет художника. Он правил страной с 2001 по 2009 год. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Портреты мировых лидеров. Фото: © flickr.com, The Bush Center

Новая серия получила название «Портреты мужества: дань главнокомандующего Америке». Теперь Джордж Буш-младший вместо лиц высокой политики обратился к ветеранам войн, начатых его собственными решениями. Фото: bushcenter.org
 
 
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Свою первую официальную серию картин Джордж Буш-младший посвятил видным фигурам мировой политики.

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