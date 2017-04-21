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Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог в 1 млн долларов

22.04.2017 10:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд Панамы постановил выпустить под залог двух основателей компании Mossack Fonseca — Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, арестованных в феврале по обвинению в отмывании денег, сокрытии активов и денежных средств «сомнительного происхождения». Об этом сообщило агентство Reuters.


Фото: Reuters

По его сведениям, каждый из обвиняемых за свое освобождение внес в казачестве залога $ 500 тыс. Моссак и Фонсека, взятые под стражу в столице Панамы, выйдут на свободу в ближайшие часы.

Адвокат основателей Mossack Fonseca Гильермина Макдональд, заявила, что суд принял решение об освобождении ее подзащитных под залог на том основании, что они сотрудничали со следствием и вероятность того, что они попытаются покинуть страну, минимальна.

Масштабное расследование, основанное на документах Mossack Fonseca было опубликовано в апреле 2016 года. Общий объем данных насчитывал 11,5 млн документов и охватывал период с 1977 по 2015 год. В документах содержались сведения об офшорных схемах, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией офшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, включая РоссиюУкраину и Беларусь.

По данным организации WikiLeaks, публикацию «Панамских документов» финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.

 
 
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По словам адвоката, решение принято на основании того, что ее подзащитные сотрудничали со следствием.

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