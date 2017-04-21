Повышение пенсионного возраста — критически важное действия для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной. Как передает в пятницу, 21 апреля, агентство УНИАН , об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен.

Он подчеркнул, что пенсионная реформа — важная часть программы сотрудничества МВФ и Украины и очередного ее пересмотра, а повышение эффективного возраста выхода на заслуженных отдых — одно из намеченных преобразований.

«Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра [программы сотрудничества МВФ и Украины]», — отметил Томсен.

Он также посетовал, что пенсионная реформа в Украине уже несколько раз откладывалась. Субсидии по старости в этой стране глава европейского департамента Фонда охарактеризовал как «очень-очень низкие». «У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире», — приводит его слова агентство.

4 апреля Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро. Днем ранее Порошенко сообщил , что Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи. 19 марта фонд перенес рассмотрение вопроса о пересмотре плана расширенного финансирования Украины. Обновленный меморандум о сотрудничестве. Киев и МВФ подписали в начале марта. В январе Фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш, среди них было указано и повышение пенсионного возраста. В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро. Оговаривалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, а третий — в 2016 году.