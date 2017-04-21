За последние дни российские бомбардировщики четырежды подлетали к берегам Аляски. Пентагон отреагировал на эту серию полетов, отметив, что не видит в этом ничего провокационного. Не вызвали эти полеты интереса и в Белом доме.



Ту-95. Фото: Commons Wikimedia

Пентагон в пятницу, 21 апреля, прокомментировал серию полетов российских военных самолетов у берегов Аляски, пишет The Wall Street Journal . Представитель Командования североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD) Джон Корнелио заявил, что ничего провокационного в этих полетах нет.

Представитель Пентагона подтвердил, что последний инцидент произошел в минувший четверг. Тогда два американских самолета F-22 вместе с двумя канадскими CF-18 Hornet поднимались для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95. Всего за последние четыре дня было четыре подобных случая.

«Уже четвертый день подряд мы видим активность России в нашей зоне идентификации ПВО», — приводит WSJ слова Корнелио. «Здесь необычно лишь то, что подобное не случалось с 2014 года, однако ничего беспрецедентного тут нет», — отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что российские и североамериканские летчики проводили все полеты профессионально, без угроз друг для друга. «Нет ничего провокационного в том, что они [Россия] осуществляют свои полеты в международном воздушном пространстве», — повторил свою мысль Корнелио.

Серию полетов российских военных самолетов у берегов Аляски прокомментировали в пятницу и в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге, что администрация знает об этой ситуации. Он добавил, что Вашингтон не считает это чем-то необычным. «Пока они [полеты] проводятся в соответствии с международными протоколами и правилами, как мы видим, но мы все контролируем», — сказал Спайсер.

Первые сообщения о перехвате российских Ту-95 американскими истребителями у берегов Аляски стали появляться 18 апреля . В частности, об этом сообщал телеканал FoxNews. Телеканал отмечал, что в ходе инцидента российские бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, приблизились к границе США на самое близкое расстояние с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Минобороны России, комментируя тогда эти сообщения, заявило, что российские бомбардировщики выполняли задачи по воздушному патрулированию над нейтральными водами акватории Тихого океана, вдоль Алеутских островов. «Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — подтвердило оборонное ведомство.

При этом в Минобороны подчеркнули, что летчики Дальней авиации «регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана». Их полеты «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», заверили в ведомстве.