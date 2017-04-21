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Пентагон прокомментировал серию полетов российских Ту-95 у Аляски
22.04.2017 10:56 — Новости Мира | Tut.by
За последние дни российские бомбардировщики четырежды подлетали к берегам Аляски. Пентагон отреагировал на эту серию полетов, отметив, что не видит в этом ничего провокационного. Не вызвали эти полеты интереса и в Белом доме.
Пентагон в пятницу, 21 апреля, прокомментировал серию полетов российских военных самолетов у берегов Аляски, пишет
Представитель Пентагона подтвердил, что последний инцидент произошел в минувший четверг. Тогда два американских самолета F-22 вместе с двумя канадскими CF-18 Hornet поднимались для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95. Всего за последние четыре дня было четыре подобных случая.
«Уже четвертый день подряд мы видим активность России в нашей зоне идентификации ПВО», — приводит WSJ слова Корнелио. «Здесь необычно лишь то, что подобное не случалось с 2014 года, однако ничего беспрецедентного тут нет», — отметил представитель Пентагона.
Он добавил, что российские и североамериканские летчики проводили все полеты профессионально, без угроз друг для друга. «Нет ничего провокационного в том, что они [Россия] осуществляют свои полеты в международном воздушном пространстве», — повторил свою мысль Корнелио.
Серию полетов российских военных самолетов у берегов Аляски прокомментировали в пятницу и в Белом доме. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге, что администрация знает об этой ситуации. Он добавил, что Вашингтон не считает это чем-то необычным. «Пока они [полеты] проводятся в соответствии с международными протоколами и правилами, как мы видим, но мы все контролируем», — сказал Спайсер.
Первые сообщения о перехвате российских Ту-95 американскими истребителями у берегов Аляски
Минобороны России, комментируя тогда эти сообщения, заявило, что российские бомбардировщики выполняли задачи по воздушному патрулированию над нейтральными водами акватории Тихого океана, вдоль Алеутских островов. «Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — подтвердило оборонное ведомство.
При этом в Минобороны подчеркнули, что летчики Дальней авиации «регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана». Их полеты «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», заверили в ведомстве.
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Представитель Командования североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD) Джон Корнелио заявил, что ничего провокационного в этих полетах нет.
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