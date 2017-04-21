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Великобритания впервые за 135 лет прожила сутки без использования угля

22.04.2017 12:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания впервые со времен промышленной революции провела сутки без использования угля для генерации электричества, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на национального оператора электроэнергии National Grid.


Фото: Reuters

21 апреля стало первым днем без угля с 1882 года, когда в Лондоне был запущен первый централизованный угольный генератор. В компании назвали эту дату переломным моментом для изменения энергетической системы страны.

Как сообщается на сайте National Grid, примерно половина энергии, произведенной в стране 21 апреля, пришлась на газ, четверть — на атомные электростанции. Также были задействованы ветряные электростанции и станции, работающие на биотопливе, а часть электроэнергии приобретена у соседей.

В декабре 2015 года в Британии прекратила работу последняя в стране глубокая угольная шахта — рудник Келлингли, расположенный в графстве Уэст-Йоркшир.

Британское правительство постепенно отказывается от угольных электростанций, заменяя их атомными и газоэлектростанциями. В 2016 году на угольные электростанции приходилось только около девяти процентов энергии. Последнее такое предприятие планируется закрыть к 2025 году. Это обусловлено попыткой властей найти баланс между сокращением выбросов СО2 с необходимостью оградить потребителей от роста цен.

 
 
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Британское правительство постепенно отказывается от угольных электростанций, заменяя их атомными и газоэлектростанциями. В 2016 году на угольные электростанции...

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