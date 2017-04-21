|
Великобритания впервые за 135 лет прожила сутки без использования угля
22.04.2017 12:51 — Новости Мира | Tut.by
Великобритания впервые со времен промышленной революции провела сутки без использования угля для генерации электричества, сообщает
21 апреля стало первым днем без угля с 1882 года, когда в Лондоне был запущен первый централизованный угольный генератор. В компании назвали эту дату переломным моментом для изменения энергетической системы страны.
Как сообщается на
В декабре 2015 года в Британии прекратила работу последняя в стране глубокая угольная шахта — рудник Келлингли, расположенный в графстве Уэст-Йоркшир.
Британское правительство постепенно отказывается от угольных электростанций, заменяя их атомными и газоэлектростанциями. В 2016 году на угольные электростанции приходилось только около девяти процентов энергии. Последнее такое предприятие планируется закрыть к 2025 году. Это обусловлено попыткой властей найти баланс между сокращением выбросов СО2 с необходимостью оградить потребителей от роста цен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британское правительство постепенно отказывается от угольных электростанций, заменяя их атомными и газоэлектростанциями. В 2016 году на угольные электростанции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии