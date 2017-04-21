23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов. После череды скандалов и разбирательств за место в Елисейском дворце борются 11 человек. Действующий президент Франции Франсуа Олланд не стал выдвигать свою кандидатуру, а его премьер-министр Мануэль Вальс не прошел праймериз. В мире еще не до конца переварили исход президентской кампании в США, но хорошо усвоили, что возможно абсолютно все. А за кого из кандидатов проголосовали бы вы?

Среди наиболее популярных претендентов, у которых есть все шансы выйти во второй тур — пять кандидатов.



1. Эмманюэль Макрон, 39 лет

Движение: «Вперед!» (En Marche !)

Что предлагает: выступает за сохранение ЕС, его дальнейшую интеграцию и укрепление франко-германских отношений. Является сторонником борьбы с терроризмом, а также выступает за политику открытых дверей для иммигрантов.

Фото: Reuters



2. Марин Ле Пен, 48 лет

Партия: Национальный фронт

Что предлагает: обещает провести референдум о выходе страны из ЕС, считает, что союз изжил себя. Также намерена выйти из НАТО. Выступает против исламизации Европы. Предлагает прекратить иммиграцию из неевропейских стран. Намерена высылать из страны тех мигрантов, кто совершил преступление, а также сократить социальные выплаты иностранцам. Среди приоритетов — поддержка французских производителей, а также прием на работу преимущественно французов. Хочет наладить отношения с Россией.

Фото: Reuters



3. Франсуа Фийон, 63 года

Партия: «Республиканцы»

Что предлагает: выступает за масштабные экономические реформы, предлагает сократить государственные расходы и количество госслужащих. Является консерваторов в вопросах семьи, обещает вернуть семью в «центр политики». Выступает за налаживание отношений с Россией: снятие санкций ЕС и совместную борьбу с ИГ.

Является самым опытным политиком среди кандидатов, занимал министерские посты в разных ведомствах, был премьер-министром страны.

Фото: Reuters



4. Жан-Люк Меланшон, 65 лет

Движение: «Непокорная Франция»

Что предлагает: выступает за отмену политики жесткой экономии в ЕС, в случае отказа угрожает выйти из союза. Сторонник того, чтобы покинуть НАТО. Не согласен с политикой канцлера Германии Ангелы Меркель, за что постоянно ее критикует. Считает, что во Франции необходимо изменить Конституцию и учредить Шестую республику. В его планах также переаспределение богатств — обложение налогами сверхдоходов или сокращение рабочей недели до 32 часов. Кроме того, Меланшон предлагает снизить пенсионный возраст до 60 лет.

Фото: Reuters



5. Бенуа Амон, 49 лет

Партия: Социалистическая партия

Что предлагает: его избирательная кампания построена на защите прав рабочих, окружающей среды и гражданских свобод. Он предлагает отменить Трудовую реформу, принятие которой привело к многичесленным акциям протестов прошлым летом. Хочет ввести безотносительный базовый доход в 750 евро. Предлагает провозгласить Шестую республику после проведения референдума о смене Конституции.

Фото: Reuters

Шансы на победу следующих шести кандидатов оцениваются крайне низко.



6. Натали Арто, 47 лет

Партия: Рабочая борьба

Что предлагает: называет себя защитницей рабочего класса, придерживается теории классовой борьбы.

Фото: Reuters



7. Франсуа Асселино, 59 лет

Партия: Народно-республиканский союз

Что предлагает: является сторонников выхода Франции из ЕС и НАТО. Не согласен с политикой Запада по Украине, в 2015 году посещал Крым, а отказ от продажи «Мистралей» России назвал государственной изменой.

Фото: euromag.ru



8. Николя Дюпон-Эньян, 57 лет

Партия: «Вставай, Франция!»

Что предлагает: считает, что правила ЕС лишили Францию суверенитета. Предлагает ввести строгий контроль иммиграции и «ассимиляции» иностранцев. По его мнению, Франция должна в одностороннем порядке отказаться от санкций против России. Безопасность в Восточной Европе предлагает обеспечить, заключив договор между Европой и Россией о мире и сотрудничестве.

Фото: politinformer.ru



9. Жан Лассаль, 61 год

Партия: «Сопротивление!»

Что прелагает: хочет частично национализировать крупные компании, реорганизовать ЕС путем возвращения к «Европе наций». Предлагает расширять использование возобновляемых источников энергии, а также ввести всеобщую воинскую обязанность для парней и девушек.

Фото: Reuters



10. Филипп Путу, 50 лет

Партия: Новая антикапиталистическая партия

Что предлагает: считает главным — борьбу с уклонением от уплаты налогов и необходимость перераспредения доходов между «трудом и капиталом». Он работает на заводе Ford, является секретарем профсоюзной ячейки Всеобщей конфедерации труда.

Фото: euromag.ru



11. Жак Шеминад, 75 лет

Партия: «Солидарность и прогресс»

Что предлагает: выход из ЕС и НАТО, чтобы основать мир завтрашнего дня, в основу которого может, по его мнению, лечь система стран БРИКС.

Фото: Reuters

Давайте проголосуем и узнаем, какой из кандидатов в президенты Франции по душе белорусам.

ОПРОС За кого из кандидатов в президенты Франции проголосовали бы вы? Эмманюэль Макрон

Жак Шеминад

Филипп Путу

Жан Лассаль

Николя Дюпон-Эньян

Франсуа Асселино

Натали Арто

Бенуа Амон

Жан-Люк Меланшон

Франсуа Фийон

Марин Ле Пен

Против всех 50 голосов Результаты