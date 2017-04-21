В Кельне ожидается до 50 тысяч демонстрантов в первый день съезда правопопулистской партии АдГ. Местами протесты перерастают в столкновения с полицией.



Кельн, 22 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Съезд правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) начался в Кельне в субботу, 22 апреля, на фоне массовых протестов. Полиция ожидает в течение дня до 50 тысяч демонстрантов, в том числе агрессивно настроенных сторонников крайне левых взглядов.

С утра протесты местами перерастали в столкновения с полицией. В результате один полицейский получил травму лица.

Около трех тысяч демонстрантов блокировали здание отеля, в котором проходит съезд, не позволяя проехать к нему делегатам правопопулистской партии и задержав начало мероприятия.

Порядок в городе обеспечивают около 4 тысяч сотрудников полиции.

Предполагается, что на съезде партия АдГ представит свою предвыборную программу и выберет лидера партийного списка на выборы в бундестаг. 19 апреля сопредседатель АдГ Фрауке Петри (Frauke Petry) заявила, что не будет возглавлять партсписок и не войдет в первую тройку в партийном списке, объяснив свое решение внутрипартийными разногласиями.

Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года.