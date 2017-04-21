|
В Кельне произошли стычки с полицией из-за антимигрантского съезда
22.04.2017 14:56 — Новости Мира | Tut.by
В Кельне ожидается до 50 тысяч демонстрантов в первый день съезда правопопулистской партии АдГ. Местами протесты перерастают в столкновения с полицией.
Съезд правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) начался в Кельне в субботу, 22 апреля, на фоне массовых протестов. Полиция ожидает в течение дня до 50 тысяч демонстрантов, в том числе агрессивно настроенных сторонников крайне левых взглядов.
С утра протесты местами перерастали в столкновения с полицией. В результате один полицейский получил травму лица.
Около трех тысяч демонстрантов блокировали здание отеля, в котором проходит съезд, не позволяя проехать к нему делегатам правопопулистской партии и задержав начало мероприятия.
Порядок в городе обеспечивают около 4 тысяч сотрудников полиции.
Предполагается, что на съезде партия АдГ представит свою предвыборную программу и выберет лидера партийного списка на выборы в бундестаг. 19 апреля сопредседатель АдГ Фрауке Петри (Frauke Petry) заявила, что не будет возглавлять партсписок и не войдет в первую тройку в партийном списке, объяснив свое решение внутрипартийными разногласиями.
Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кельне ожидается до 50 тысяч демонстрантов в первый день съезда правопопулистской партии АдГ. Местами протесты перерастают в столкновения с полицией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии