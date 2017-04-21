Ученые Гарвардского университета объявили, что обнаружили в Великобритании вторую копию Декларации независимости США, выполненную на пергаменте. Они рассказали об этом на конференции в пятницу, 21 апреля, передает The Guardian. Исследование также опубликовано на сайте вуза.

Как сообщается, документ в госархиве в английском городе Чичестер обнаружили Даниэлль Аллен (Danielle Allen) и Эмили Снефф (Emily Sneff). Женщина просто искала в британских каталогах копии оригинальной декларации, когда наткнулась на упоминание пергаментной версии.

Аллен и Снефф изучили необычный документ и пришли к выводу, что это рукописная декларация, созданная примерно в 1780-х годах в Нью-Йорке или Филадельфии. Она принадлежала британскому военному деятелю и политику Чарльзу Ленноксу, известному как Третий герцог Ричмонд. Документ был передан в архив в 1956 году мужчиной, работавшим в юридической фирме, которая занималась делами этой линии титула.

Ученые считают, что пергамент изначально принадлежал шотландскому юристу Джеймсу Уилсону (1742−1798) — одному из тех, кто подписал Декларацию независимости США. Он также был одним из шести первых судей Верховного суда США, назначенных первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.

«Суссекская декларация» имеет такой же размер, как и оригинал, хранящийся в Национальном архиве США, однако не вертикальную, а горизонтальную ориентацию. Кроме того, в ней перемешаны имена всех, кто должен был подписать документ, в то время как в первой копии они сгруппированы по штатам.

Декларация независимости США от британской короны была принята 4 июля 1776 года. Эта дата считается днем рождения Соединенных Штатов как суверенного государства. 4 июля в стране празднуется День независимости.