Во Франции в 9.00 открылись 67 тыс. избирательных участков первого тура президентских выборов. Они будут работать до 20.00, охраной порядка при голосовании займутся 50 тыс. офицеров и сотрудников полиции. Об этом сообщает Reuters.



Фото: Reuters

В выборах участвуют 11 кандидатов, проголосовать за них могут почти 47 млн французов. Главные фавориты — кандидат центрист Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По данным опроса BVA от 21 апреля, за Макрона и Ле Пен готовы проголосовать около 23% избирателей. На третьем месте с 19,5% идет лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон, за лидера партии «Республиканцы» свои голоса готовы отдать 19% французов. Кроме того, явка на первом туре выборов, согласно опросу BVA, составит 76−80%.​

За день до старта первого тура в центре Парижа прошла демонстрация несогласных с предложениями кандидатов в президенты. На организованную несколькими профсоюзами и студенческими организациями акцию пришли около 2 тыс. человек. Некоторые участники акции вступили в столкновения с полицией, после чего правоохранители приняли решение разогнать шествие слезоточивым газом.

Кроме того, 20 апреля, на Елисейских полях в Париже произошло нападение на полицию: мужчина с автоматом убил полицейского и серьезно ранил его коллегу. Нападавший был убит ответным огнем. Комментируя это нападение, президент США Дональд Трамп предположил, что атака в Париже может усилить позиции лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в президентской гонке во Франции.