На предстоящих досрочных всеобщих выборах в Великобритании «Партия независимости» UKIP планирует сделать центральным пунктом своей предвыборной программы требование запрета мусульманкам полностью закрывать лицо в публичных местах. Под запрет должны попасть традиционные головные уборы — хиджабы, никабы, бурки, паранджи, а также чадра.



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Как сообщает ВВС, в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой также будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.

Наттолл в интервью ВВС заявил: «У нас в данный момент существует повышенная угроза безопасности, поэтому для обеспечения эффективной работы системы скрытого видеонаблюдения необходимо видеть лица людей. Я не могу зайти в банк в балаклаве или защитном шлеме. Если я и другие не могут сделать этого, то тогда я не понимаю, почему у некоторых людей есть особые привилегии». (Цитата по ТАСС.)

Кроме этого, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан незамедлительно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.

Прежний лидер UKIP Найджел Фарадж в 2010 году уже предлагал запретить хиджабы, но тогда партия его не поддержала.

Досрочные всеобщие выборы в парламент Великобритании состоятся 8 июня.

Ношение мусульманских головных уборов, полностью закрывающих лицо женщины, запрещено в некоторых странах Европы, включая Францию, Бельгию и Болгарию.