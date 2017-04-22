﻿ Лидер британской партии UKIP обещает запретить хиджабы в случае победы на выборах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер британской партии UKIP обещает запретить хиджабы в случае победы на выборах

23.04.2017 16:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На предстоящих досрочных всеобщих выборах в Великобритании «Партия независимости» UKIP планирует сделать центральным пунктом своей предвыборной программы требование запрета мусульманкам полностью закрывать лицо в публичных местах. Под запрет должны попасть традиционные головные уборы — хиджабы, никабы, бурки, паранджи, а также чадра.


Фото: Reuters

Как сообщает ВВС, в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой также будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.

Наттолл в интервью ВВС заявил: «У нас в данный момент существует повышенная угроза безопасности, поэтому для обеспечения эффективной работы системы скрытого видеонаблюдения необходимо видеть лица людей. Я не могу зайти в банк в балаклаве или защитном шлеме. Если я и другие не могут сделать этого, то тогда я не понимаю, почему у некоторых людей есть особые привилегии». (Цитата по ТАСС.)

Кроме этого, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан незамедлительно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.

Прежний лидер UKIP Найджел Фарадж в 2010 году уже предлагал запретить хиджабы, но тогда партия его не поддержала.

Досрочные всеобщие выборы в парламент Великобритании состоятся 8 июня.

Ношение мусульманских головных уборов, полностью закрывающих лицо женщины, запрещено в некоторых странах Европы, включая Францию, Бельгию и Болгарию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Досрочные всеобщие выборы в парламент Великобритании состоятся 8 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области, погиб наблюдатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика