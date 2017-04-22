Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .





На опубликованном в воскресенье видео Лолита идет по железнодорожной платформе: "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину". Конотоп - города в Сумской области, где проходят таможенный и пограничный контроль пассажирские поезда, едущие в Киев.

Милявская сообщила, что въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Крыма в 2015 году. Она побывала в городе Керчь.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил данную информацию. По его словам, артистка признала, что посещала территорию Крыма: "Таким образом, на основании законодательства Украины, ей было отказано в праве посещения Украины".

В Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева, напоминает ТАСС.

Лолита Милявская (Горелик) родилась в Закарпатье. В десятилетнем возрасте переехала с родителями в Киев. В конце 90-х годов прошлого века создала поп-группу "Кабарэ-дуэт "Академия", который пользовался популярностью в РФ, СНГ, США и Европе.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну более чем сотне российских артистов.

Киев считает Крым незаконно оккупированным и настаивает, что въезжать туда можно только с украинской территории.

Милявская: все было корректно

Певица в интервью ТАСС подчеркнула, что в отличие от многих своих коллег, которым запрещен въезд на Украину после попыток выступить там с гастролями, она совершала частный визит к близким родственникам. "У меня дочка учится в Киеве с первого класса в украинской школе, мама живет всю свою жизнь. Сейчас я на сутки ехала к ребенку, который заболел, ехала с подарками, с лекарствами, и маме лекарства нужны по возрасту. Вечером должна была возвращаться обратно", - пояснила она.

По словам Милявской, акция со снятием с поезда выглядела как спланированная. "Ситуация заключается в том, что, вероятно, меня ждали. Как только поезд пришел на пограничную станцию, ко мне тут же подошел очень вежливый молодой человек, который забрал паспорт, было 4 утра. Его долго не было, мы услышали только обрывки телефонного разговора, что "да, Милявская здесь, жду указаний". И потом принесли две бумаги, которые были заранее отпечатаны, вероятно, и в паспорт шлепнули печать, что на три года мне запрещен въезд в Украину. Пояснили тем, что в 2015 году я въехала "на временно оккупированную территорию" не с той стороны границы".

Лолита подчеркнула, что за прошедшие два года неоднократно беспрепятственно въезжала на территорию Украины, в том числе на съемки видеоклипов.

"Схема отработана: стоит один поезд, тут же стоит одесский поезд, который принимает всех, кого снимает СБУ. Все очень корректно, вещи переносят, помогают, то есть у меня ни одной претензии к погранслужбе нет. Все снимается на камеру с той стороны и с этой стороны, вероятно. Хамства нет, и все честно приносят соболезнования, говорят: "Мы же не СБУ, мы ничего сделать не можем - вот распоряжение", - заявила она.

