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МИД России назвал провокацией подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе
23.04.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by
МИД России выразил соболезнования родным сотрудника Специальной мониторинговой миссиb (СММ) ОБСЕ, погибшего при подрыве автомобиля миссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве также назвали инцидент провокацией.
«Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.
МИД призвал провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.
Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе утром в воскресенье возле деревни Пришиб — на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Как уточнили в ОБСЕ, в результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновные в гибели сотрудника ОБСЕ на территории ЛНР должны быть наказаны.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года. Основные задачи миссии — беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией на Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
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МИД призвал провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.
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