МИД России выразил соболезнования родным сотрудника Специальной мониторинговой миссиb (СММ) ОБСЕ, погибшего при подрыве автомобиля миссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве также назвали инцидент провокацией.

«Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.

МИД призвал провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе утром в воскресенье возле деревни Пришиб — на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Как уточнили в ОБСЕ, в результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.



В народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль ОБСЕ «отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ». В Министерстве государственной безопасности республики возложили ответственность за произошедшее на «подготовленную украинскую ДРГ» (диверсионно-разведывательную группу. — РБК).



По информации источника «Интерфакса» в силовых структурах, в результате подрыва автомобиля погиб гражданин США и пострадали граждане Германии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновные в гибели сотрудника ОБСЕ на территории ЛНР должны быть наказаны.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года. Основные задачи миссии — беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией на Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.