Эмманюэль Макрон выступил перед своими сторонниками и призвал всех патриотов проголосовать за него во втором туре выборов, сообщает агентство Reuters. «Я хочу стать президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов», — заявил он.



Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Макрон, чья партия «Вперед» ни разу не участвовала в парламентских выборах, также заявил, что вместе со сторонниками будет добиваться того, чтобы в скором будущем получить большинство в законодательном органе страны. «Всего за год мы изменили лицо французской политики», — сказал он.

Кандидат в президенты Франции от движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая, по предварительным данным, также выходит во второй тур выборов, пообещала защитить свою страну от «безудержной глобализации».



Фото: Reuters

«Этот результат — исторический, и он налагает на меня огромную ответственность за защиту французской нации, за ее единство, безопасность, культуру, процветание и независимость», — сказала Ле Пен, выступая перед своими сторонниками в Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале.

«Главное, что поставлено на карту на этих выборах, — это пугающая глобализация, которая угрожает нашей цивилизации», — добавила она, призывая французских избирателей избавиться от оков «высокомерной элиты».

По словам Ле Пен, она преодолела первый шаг к Елисейскому дворцу, передает РИА Новости. «Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден», — сказала она.

По мнению Ле Пен, нынешний президент Франции Франсуа Олланд допустил массу ошибок за свое пятилетнее правление, и этот период — «катастрофический». «Французы должны воспользоваться возможностью, которая открылась перед ними», — сказала она.

После подсчета более чем половины голосов в первом туре выборов президента Франции лидируют Макрон и Ле Пен. Занимающий третье место бывший премьер-министр Франсуа Фийон уже признал свое поражение. Он сообщил, что на выборах будет голосовать за бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона. Он отметил, что Марин Ле Пен может привести страну к провалу, добавляет агентство.

Кандидат от правящей партии социалистов Бенуа Амон также призвал голосовать за Макрона, отмечает агентство. По данным Franceinfo, по результатам первого этапа он набрал лишь 6,2% голосов. Амон заявил, что его партия пережила «исторический удар», отмечает Reuters.

С аналогичным призывом выступил и бывший министр иностранных дел Франции Ален Жюппе.

Действующий президент Франции Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре, сообщает BFM TV.

Во Франции в воскресенье, 23 апреля, прошел первый тур выборов президента. Эмманюэль Макрон набирает 23,11% голосов, Марин Ле Пен получает 23,08%. Такие промежуточные итоги обнародовало министерство внутренних дел республики после подсчета 33 млн бюллетеней. Право проголосовать на выборах имели более 45 млн граждан.

Кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон занимает третье место (19,81%), лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — четвертое (18,62%).

Второй тур президентских выборов намечен на 7 мая.