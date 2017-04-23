|
Инспекторы США и Италии 24-28 апреля совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией
24.04.2017 00:28 — Новости Мира | Tut.by
Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Беларуси и России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств - участников Договора - Республики Беларусь и Российской Федерации - на румынском самолете наблюдения Ан-30", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, российские специалисты на борту самолета будут следить за строгим соблюдением согласованных параметров полета и применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
В ведомстве также отметили, что Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия, вся установленная на нем аппаратура прошла международное освидетельствование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Беларуси и России в рамках международного Договора по открытому небу....
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии