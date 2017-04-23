﻿ Инспекторы США и Италии 24-28 апреля совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекторы США и Италии 24-28 апреля совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией

24.04.2017 00:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Беларуси и России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств - участников Договора - Республики Беларусь и Российской Федерации - на румынском самолете наблюдения Ан-30", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, российские специалисты на борту самолета будут следить за строгим соблюдением согласованных параметров полета и применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

В ведомстве также отметили, что Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия, вся установленная на нем аппаратура прошла международное освидетельствование.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Беларуси и России в рамках международного Договора по открытому небу....

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
МИД России назвал провокацией подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика