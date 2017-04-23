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Макрона поддержал президент Олланд и политические соперники

24.04.2017 07:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 21,53%.




Нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая.

Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него.

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) ни социалист, ни правоцентрист не прошли во второй тур.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС, наподобие «брексита».

Макрон — бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.

Собственное политическое движение «Вперед», которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, сам Макрон определяет как «ни левое, ни правое».

Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать «президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов».

Узнав о предварительных результатах первого тура, Ле Пен назвала себя «народным кандидатом», добавив, что речь идет о «выживании Франции».

«Первый шаг сделан», — заявила она. «Результат исторический: Ле Пен и Макрон во втором туре».

Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик — поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы.

Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев.

На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны — от ультралевых до крайне правых.

 
 
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Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%.

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