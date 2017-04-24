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США ввели санкции против Сирии за химическую атаку

24.04.2017 21:03 — Новости Мира | Tut.by  
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США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в провинции Идлиб. Как сообщили в минфине США, под карательные меры попал 271 сотрудник профильного научно-исследовательского центра.

«Одна из крупнейших мер»

Согласно заявлению минфина, принятое решение — «одна из крупнейших санкционных мер в его истории». «Попавшие в черный список люди занимались исследованиями в области химии и сопутствующими дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия, начиная, по крайней мере, с 2012 года», — говорится в сообщении ведомства.

О самом сирийском научно-исследовательском учреждении говорится, что оно является «государственным ведомством, отвечающим за разработку и производство необычных вооружений и средств их доставки».

В сообщении цитируются слова министра финансов США Стивена Мнучина по поводу принятого решения. «Соединенные Штаты дают мощный сигнал о том, что мы будем считать весь режим (президента Сирии Башара) Асада ответственным за вопиющие нарушения прав человека, чтобы сдержать распространение такого типа варварских химических вооружений, — подчеркнул министр. — Мы будем непреклонно преследовать и закрывать финансовые сети всех лиц, причастных к производству химических вооружений, с помощью которых совершаются подобные зверства».

«Мы не будем мириться с использованием химического оружия кем бы то ни было», — заявил позже Мнучин на брифинге в Белом доме.

Кстати, там его спросили и о возможности введения дополнительных американских санкций против России за то, что та «недостаточно делает для воздействия на Асада». «Мы не даем комментариев по поводу конкретных санкций, которые можем использовать в будущем, — ответил министр. — Но опять-таки могу вам сказать, что санкционные программы очень важны, очень эффективны, и мы будем и впредь использовать их по максимуму, допускаемому законом».

Санкционная преемственность

Согласно сообщению минфина США, новые карательные меры в отношении Сирии приняты в развитие тех санкций, которые 12 января были введены Вашингтоном в отношении 18 высокопоставленных сирийских официальных лиц и нескольких военных организаций в связи с прежними выводами Организации по запрещению химического оружия. Но 12 января у власти в США находилась еще прежняя демократическая администрация Барака Обамы. Таким образом, новые республиканские власти страны указывают на преемственность в подходе к Сирии, которая политически выглядит достаточно необычно.

Смысл американских санкций остается неизменным: в США блокируется собственность лиц и организаций из черного списка, американцам запрещается поддерживать с ними деловые отношения.

Ранее США из-за того же инцидента в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) нанесли по Сирии ракетный удар. В Дамаске, Москве и ряде других столиц это назвали прямой вооруженной агрессией против суверенного государства. Сирия и Россия настоятельно призывают к тщательному и объективному расследованию происшедшего в Хан-Шейхуне.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного ударапо аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой авиабазы взлетели самолеты с запрещенными боеприпасами на борту.

В Москве придерживаются двух основных версий произошедшего в Идлибе. По первой, сирийская авиация разбомбила подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. Согласно другой, химатака могла быть постановочной.

 
 
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Под новые санкции США попали сотрудники сирийского научно-исследовательского центра, в котором, как заявили в Вашингтоне, разрабатывалось химическое оружие,...

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