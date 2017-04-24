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Впервые за последние 17 лет. В США в один день казнили сразу двоих заключенных

25.04.2017 15:36 — Новости Мира | Tut.by  
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В США впервые с 2000 года исполнили два смертных приговора за сутки. Об этом сообщает Associated Press.


Фото: Reuters

В понедельник, 24 апреля, в штате Арканзас казнили заключенных Джека Джонса (Jack Jones) и Марселя Уильямса (Marcel Williams). Им ввели смертельную инъекцию. Джонс скончался в 19:20 по местному времени, Уильямс — в 22:33.

52-летнего Джонса признали в 1996 году виновным в изнасиловании и убийстве женщины и в попытке изнасилования ее 11-летней дочери.

Привести приговор в исполнение в отношении второго заключенного планировалось в 20:15 по местному времени, однако этого не произошло из-за ходатайства его адвокатов об отсрочке, связанного с заболеваниями их подзащитного. 45-летний Уильямс был осужден в 1997 году за убийство женщины, а также за похищение и изнасилование еще двух человек. Через час после отмены решения о смертной казни окружной судья Литл-Рока снова вынесла приговор.

Смертная казнь разрешена в 31 штате США.

 
 
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