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Ответственность за взрывы в метро Петербурга взяла на себя организация, связанная с Аль-Каедой
25.04.2017 18:45 — Новости Мира | Tut.by
Ответственность за
SITE также сообщило о возможной угрозе новых атак.
Напомним, теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Жертвами взрыва в метро стали 16 человек. Среди них и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.
Федеральная служба безопасности России заявила, что знает о
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SITE также сообщило о возможной угрозе новых атак.
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