Ответственность за взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каедой. Такое сообщение сегодня распространила организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

SITE также сообщило о возможной угрозе новых атак.



Фото: Reuters

Напомним, теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Жертвами взрыва в метро стали 16 человек. Среди них и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.

Федеральная служба безопасности России заявила, что знает о заказчике теракта . Задержан и предполагаемый организатор преступления Аброра Азимова. Ранее по этому же делу арестовали и его брата Акрама.