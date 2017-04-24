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Ответственность за взрывы в метро Петербурга взяла на себя организация, связанная с Аль-Каедой

25.04.2017 18:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Ответственность за взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каедой. Такое сообщение сегодня распространила организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

SITE также сообщило о возможной угрозе новых атак.


Фото: Reuters

Напомним, теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Жертвами взрыва в метро стали 16 человек. Среди них и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.

Федеральная служба безопасности России заявила, что знает о заказчике теракта. Задержан и предполагаемый организатор преступления Аброра Азимова. Ранее по этому же делу арестовали и его брата Акрама.

 
 
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