Анкара пересмотрит свою позицию относительно возможного членства в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые европейские страны и вовсе враждебно относятся к Турции. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в опубликованном интервью агентству Reuters.



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«Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремиться к этому и далее? Мы ведем переговоры уже 54 года», — сказал он, добавив, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть вынесен на общенациональный референдум.

Эрдоган заявил, что сегодня ЕС находится «на грани исчезновения».

«Одно или два государства не смогут поддерживать жизнедеятельность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция: другая страна, которая представляет другую веру, — считает он. — Но не похоже, чтобы члены ЕС это осознавали. Им представляется крайне сложным принять мусульманское государство, такое как Турция».

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции. Они обеспокоены ситуацией с правами человека в республике, которая является членом Совета Европы с 1949 года, в частности в связи с преследованием журналистов и продлением режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года. В ответ в турецком МИД заявили, что пересмотрят отношения с ПАСЕ. Эрдоган в интервью Reuters отметил, что Анкара не приемлет это решение, и назвал его «совершенно политизированным».

Еще до принятия ПАСЕ данного решения турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым в интервью Bloomberg призвал Брюссель окончательно определиться с тем, хочет ли Евросоюз видеть Турцию в качестве своего члена.