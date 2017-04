Строительство стены на американо-мексиканской границе в настоящий момент, очевидно, не может быть профинансировано. В проекте закона о бюджете, который в ближайшие дни должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США, не указаны расходы на возведение стены. Об этом в ночь на среду, 26 апреля, сообщает газета The Washington Post.

Тем не менее президент США Дональд Трамп намерен придерживаться своих предвыборных обещаний. "Не позволяйте фейковым СМИ утверждать, что я поменял свое мнение о стене. Она будет построена, и она будет помогать против наркоторговцев и торговцев людьми", - написал Трамп на своей странице в Twitter. В Белом доме утверждают, что стена будет возведена еще во время нынешнего президентского срока Трампа.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.