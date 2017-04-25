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Строительство стены на границе США и Мексики откладывается
26.04.2017 08:06 — Новости Мира | Tut.by
Строительство стены на американо-мексиканской границе в настоящий момент, очевидно, не может быть профинансировано. В проекте закона о бюджете, который в ближайшие дни должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США, не указаны расходы на возведение стены. Об этом в ночь на среду, 26 апреля, сообщает газета The Washington Post.
Тем не менее президент США Дональд Трамп намерен придерживаться своих предвыборных обещаний. "Не позволяйте фейковым СМИ утверждать, что я поменял свое мнение о стене. Она будет построена, и она будет помогать против наркоторговцев и торговцев людьми", - написал Трамп на своей странице в Twitter. В Белом доме утверждают, что стена будет возведена еще во время нынешнего президентского срока Трампа.
По сообщениям СМИ, накануне на встрече с группой консервативно настроенных СМИ американский президент заявил, что готов отложить вопрос финансирования строительства до осени. Трамп намекнул, что даже в Республиканской партии, которую он представляет, он не смог заручиться поддержкой большинства для того, чтобы внести финансирование стены в нынешний проект бюджета. Ранее сообщалось, что стена на границе двух государств будет стоить
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Строительство стены на границе США и Мексики не заложено в американский бюджет. При этом Дональд Трамп утверждает, что стена все же будет выстроена.
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