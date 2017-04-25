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Шойгу: ракетный удар США создал угрозу жизни военнослужащих России в Сирии
26.04.2017 10:21 — Новости Мира | Tut.by
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удар США по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат создал угрозу российским военнослужащим. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает
В связи с этим он признал необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности группировки РФ в Сирии.
«Действия Вашингтона создали угрозу жизни наших военнослужащих», — сказал Шойгу. Он добавил, что Минобороны России расценивает этот удар как грубое нарушение норм международного права.
Ситуация вокруг Сирии обострилась в начале апреля. 7 апреля американские военные по приказу президента Дональда Трампа
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали. Ответственность за это Запад возложил на власти Сирии, в Дамаске обвинения опровергают.
20 апреля
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Он добавил, что Минобороны России расценивает этот удар как грубое нарушение норм международного права.
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