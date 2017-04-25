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Более тысячи человек задержаны за сутки в Турции за связи с организацией Гюлена
26.04.2017 12:20 — Новости Мира | Tut.by
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании в ходе ночных и утренних рейдов 1009 подозреваемых в связях с организацией
«Сегодня в 81 провинции Турции была проведена операция. Она еще продолжается. На данный момент в 72 провинциях задержано 1009 приближенных (к ФЕТО. — Прим. ТАСС) лиц, и это очень важный шаг для нашей страны», — сказал министр.
Ранее прокуратура выдала предписания на задержание 4,9 тыс. человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. В основном задержаны сотрудники полиции. Облавы прошли как по адресам проживания подозреваемых, так и на их рабочих местах. Операции проводились одновременно сотрудниками отделов полицейской разведки и отделов по борьбе с оргпреступностью и контрабандой центрального и региональных Управлений безопасности.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла
Правительству удалось взять контроль над страной в свои руки. В попытке переворота власти обвиняют Гюлена, проживающего в США, и его сторонников из ФЕТО, которые действовали на территории Турции. После попытки путча в стране началась масштабная чистка госструктур от сторонников ФЕТО, отстранены или уволены с госслужбы более 40 тыс. человек.
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В основном задержаны сотрудники полиции.
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