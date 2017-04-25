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Более тысячи человек задержаны за сутки в Турции за связи с организацией Гюлена

26.04.2017 12:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании в ходе ночных и утренних рейдов 1009 подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО, обвиняемой Анкарой в организации попытки путча в июле 2016 года. Об этом сегодня сообщил телеканал Habertürk.


Фото: Reuters

«Сегодня в 81 провинции Турции была проведена операция. Она еще продолжается. На данный момент в 72 провинциях задержано 1009 приближенных (к ФЕТО. — Прим. ТАСС) лиц, и это очень важный шаг для нашей страны», — сказал министр.

Ранее прокуратура выдала предписания на задержание 4,9 тыс. человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. В основном задержаны сотрудники полиции. Облавы прошли как по адресам проживания подозреваемых, так и на их рабочих местах. Операции проводились одновременно сотрудниками отделов полицейской разведки и отделов по борьбе с оргпреступностью и контрабандой центрального и региональных Управлений безопасности.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тыс. получили ранения. Путчисты захватили начальника Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.

Правительству удалось взять контроль над страной в свои руки. В попытке переворота власти обвиняют Гюлена, проживающего в США, и его сторонников из ФЕТО, которые действовали на территории Турции. После попытки путча в стране началась масштабная чистка госструктур от сторонников ФЕТО, отстранены или уволены с госслужбы более 40 тыс. человек.

 
 
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