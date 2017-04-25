Приказ о применении зарина в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля отдал президент Башар Асад либо его ближайшее окружение, химическая атака была совершена силами, лояльными Дамаску. К такому заключению пришли военная и внешняя разведка Франции, они подготовили шестистраничный отчет. С содержанием документа ознакомился Reuters.



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Выводы французской разведки основаны на результатах анализа образцов с места химатаки, а также с анализа крови одной из жертв. Разведка нашла в них гексамин, «отличительный признак зарина, производящегося правительством Сирии», сообщает агентство.

«Разведывательные службы Франции полагают, что только Башар Асад и некоторые люди из числа его самого влиятельного окружения могут отдать приказ применить химическое оружие», — приводит агентство цитату из доклада. В документе отмечается, что джихадистские группировки в регионе не обладают возможностью подготовить и совершить подобную атаку. Террористическая группировка «Исламское государство» в регионе не присутствует, говорится в докладе.

Сообщения о химической атаке в Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб, появились 4 апреля. Ее жертвами стали свыше 100 человек. США и другие страны Запада возложили ответственность за произошедшее на правительственные силы Сирии. Дамаск свою причастность к химатаке опроверг. В ответ на произошедшее США 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе Сирии в провинции Хомс.