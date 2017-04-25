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Французская разведка: приказ о химатаке отдал Асад или люди из его окружения
26.04.2017 12:37 — Новости Мира | Tut.by
Приказ о применении зарина в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля отдал президент Башар Асад либо его ближайшее окружение, химическая атака была совершена силами, лояльными Дамаску. К такому заключению пришли военная и внешняя разведка Франции, они подготовили шестистраничный отчет. С содержанием документа ознакомился Reuters.
Выводы французской разведки основаны на результатах анализа образцов с места химатаки, а также с анализа крови одной из жертв. Разведка нашла в них гексамин, «отличительный признак зарина, производящегося правительством Сирии», сообщает агентство.
«Разведывательные службы Франции полагают, что только Башар Асад и некоторые люди из числа его самого влиятельного окружения могут отдать приказ применить химическое оружие», — приводит агентство цитату из доклада. В документе отмечается, что джихадистские группировки в регионе не обладают возможностью подготовить и совершить подобную атаку. Террористическая группировка «Исламское государство» в регионе не присутствует, говорится в докладе.
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Выводы французской разведки основаны на результатах анализа образцов с места химатаки, а также с анализа крови одной из жертв.
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