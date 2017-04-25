Премьер-министр России Дмитрий Медведев не придает особого значения данным социологических опросов, особенно «политически ангажированным», заявила его пресс-секретарь Тимакова.



Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных „Левада-центром“ по вполне определенному политическому заказу», — цитирует Тимакову РИА "Новости".

Как ранее писал РБК, по данным апрельского опроса Левада-центра, почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева.

«Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса Левада-центра, проведенного 7−10 апреля.

Ранее источник РБК в аппарате правительства отказывался комментировать социологию Левада-центра из-за «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера». Источник отмечал, что у правительства рейтинг традиционно ниже президентского, потому что все непопулярные экономические решения принимает Белый дом​.

Согласно опросу Левада-центра, с мая 2016 года доверие к премьеру постепенно падало: тогда ему «полностью доверяли» 14%, в декабре этот показатель упал до 9%, а в апреле 2017 года так ответили всего 3% респондентов. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19% соответственно.

В конце марта — начале апреля 2017 года Левада-центр зафиксировал сразу 10-процентное падение рейтинга одобрения деятельности Медведева. Количество россиян, одобряющих деятельность Медведева на посту премьера, снизилась с 52% (показатель февраля) до 42%. Не одобряют деятельность Медведева 57% граждан (против 47% месяцем ранее). О своей симпатии к работе правительства заявили 43% респондентов (49% в феврале), о недовольстве — 55% опрошенных (в феврале — 49%). При этом деятельность президента России Владимира Путина одобрили 82% респондентов против 84% в феврале, о недовольстве лидером государства заявили 17% опрошенных. Работой Государственной думы в марте были довольны 38% граждан против 45% в январе, недовольны — 60% против 54% месяцем ранее.

Директор Левада-Центра Лев Гудков в беседе с РБК опроверг ангажированность исследований рейтинга Дмитрий Медведева. «Мне кажется, это очень неумная реакция — обвинять нашу независимую службу таким образом. Исследование мы проводили за свой счет в порядке собственной инициативы. Такого рода исследования мы ведем постоянно и по отношению к Медведеву с начала его избирательной кампании», — заявил Гудков. По словам Гудкова, рейтинг главы правительства снижается «очень давно». «Продолжается кризис, люди устали от санкций, падения доходов и бесперспективности ситуации [в стране]. Медведев в этом плане удобная фигура для канализации раздражения и недовольства, в качестве не самостоятельного политика, а тени Путина», — пояснил Гудков.