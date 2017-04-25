24 апреля бывший президент США Барак Обама провел встречу со студентами Чикагского университета. Это было его первое публичное выступление после ухода из Белого дома. В ходе встречи он старательно избегал высказываний о текущей политической ситуации, посвятив свое выступление тому, как вовлекать в политику молодежь. «Медуза» рассказывает, чем занимался и чем планирует заниматься Барак Обама после ухода в отставку.

Главным событием последних трех месяцев для Барака Обамы стал длительный отпуск , который они с женой Мишель провели на островах Французской Полинезии — загорая на яхте, занимаясь кайтсерфингом и общаясь со знаменитостям (в том числе с актером Томом Хэнксом и миллиардером Ричардом Брэнсоном).



Фото: Reuters

Кроме того, в конце февраля Барак Обама с дочерью Малией посетил спектакль на Бродвее. Экс-президент пришел в зал после третьего звонка и ушел до того, как включили свет. Для большинства зрителей спектакля его присутствие осталось незамеченным, но сидевший рядом репортер The New York Times узнал бывшего президента и написал о встрече в твиттер. В итоге на выходе из театра Барака Обаму уже ждали папарацци и поклонники. Это свидетельство популярности Обамы — неожиданной для бывшего президента.

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Как отмечают многие газеты, после ухода из Белого дома Барак Обама старается без особой необходимости воздерживаться от громких заявлений — несмотря на некоторое давление со стороны Демократической партии. «Он наслаждается тем, что можно побыть незаметным, расслабиться, провести время с семьей и друзьями», — цитирует The Washington Post бывшего советника Обамы Валери Джарретт.

24 апреля Барак Обама впервые после ухода из Белого дома выступил на публике, встретившись со студентами Чикагского университета. За все выступление он ни разу не произнес фамилию «Трамп». Главной темой встречи стало вовлечение в политику молодежи. По словам Обамы, нехватка новых лидеров является главной проблемой США, которая не позволяет стране решать остальные проблемы — имущественного неравенства, глобального потепления и другие.



Фото: Reuters

На момент окончания президентского срока Бараку Обаме было всего 55 лет. Это означает, что ему еще очень рано уходить из политической и общественной жизни. Обама мало говорит о планах на будущее, но известно, что его семья останется в Вашингтоне (как пишет The New York Times, команда бывшего президента уже готовит ему новый офис в столице). На ближайшие недели у Обамы запланированы новые выступления и публичные встречи, а в скором будущем 44-й президент США намерен сесть за мемуары.