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Россия вывела "почти половину" своей авиагруппы с базы Хмеймим в Сирии

26.04.2017 20:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия вывезла «почти половину» своих самолетов, которые изначально базировались на базе ВКС России в Хмеймиме. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности. Его слова приводит «РИА Новости».


Фото: cdn.tvc.ru

По его словам, количество самолетов удалось сократить за счет того, что «количество террористических формирований (в Сирии) уменьшилось». В итоге в Сирии с 10 ноября 2016 года по 10 января 2017 года максимальное число самолетов в российской авиационной группировке «не превышало 35 летательных аппаратов» (цитата по «Интерфаксу»).

Аэродром Хмеймим расположен в провинции Латакия на западе Сирии. На нем базируется российская авиационная группа. Власти Сирии безвозмездно передали аэродром в российское пользование еще в 2015 году.

О выведении около половины российских самолетов из Сирии в марте 2016 года сообщало агентство Reuters, сделав выводы из кадров, которые показывали по российскому государственному телевидению. По информации агентства, это произошло после того, как власти России сообщили о выводе из Сирии своей основной группировки.

Операцию в Сирии Россия начала 30 сентября 2016 года. По данным издания «Известия», которое ссылалось на источник в военно-дипломатических кругах, в этот день Россия отправила в Сирию бомбардировщики Су-24 и Су-34. Численность авиагруппы увеличили из-за возможного прекращения дипломатических отношений по Сирии между США и Россией. По данным Минобороны, в состав авиагруппы российских ВКС России входили более 50 самолетов и вертолетов. Базы охраняла усиленная батальонно-тактическая группа, которая состояла из бойцов 812-й бригады морской пехоты Черноморского флота. В нее вошли около 600 человек.

Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года согласился с предложением, высказанным главой Минобороны Сергеем Шойгу, сократить российское военное присутствие в Сирии. По словам российского лидера, это не помешает Москве помогать властям сирийского президента Башара Асада бороться с террористами.

Указ президента Минобороны начало выполнять 6 января 2017 года. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов заявил о сокращении количества российских войск в Сирии. Первыми покинуть зону конфликта, по его словам, должны были корабли авианосной группы Северного флота во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов».

В Россию с авиабазы Хмеймим в январе перебазировали шесть бомбардировщиков Су-24. Представитель Минобороны добавил, что в ходе плановой ротации в состав российской авиагруппы вошли четыре штурмовика Су-25, которые прибыли из России.

 
 
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По информации Генштаба, количество самолетов удалось сократить за счет того, что "количество террористических формирований в Сирии уменьшилось".

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