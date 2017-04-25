Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает в среду агентство Reuters .



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«Соответствующий запрос (французских следователей) направлен в компетентную комиссию Европарламента», — заявил глава ЕП Антонио Таяни.

Французские судебные следователи подозревают «Нацфронт» в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов «Национального фронта», которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

Следователи в марте пытались неоднократно допросить в связи с этим Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Кроме того, лидер «Нацфронта» говорила, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании во Франции.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари- Кристин Бутонне.

Первый тур выборов во Франции состоялся 23 апреля. По его итогам Ле Пен заняла второе место, уступив основателю движения «На марше» Эмманюэлю Макрону. В соответствии с окончательными данными МВД республики, Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,30%.

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая. Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готовы поддержать 60% избирателей, тогда как в пользу Ле Пен высказываются 40% респондентов.